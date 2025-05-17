شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر اليورو اليوم السبت 17 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر اليورو اليوم السبت 17 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 56.09 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية وذلك وفقا لأحدث البيانات الوارداة في الأسواق.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء، و56.37 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.09 جنيه للشراء

56.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

55.98 جنيه للشراء.

56.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

55.98 جنيه للشراء.

56.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

55.98 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

55.98 جنيه للشراء.

56.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.27 جنيه للشراء.

56.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

55.97 جنيه للشراء.

56.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

55.94 جنيه للشراء.

56.34 جنيه للبيع.