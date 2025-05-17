الاقتصاد

الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024

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الإحصاء: 18.3% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل

السبت، 17 مايو 2025 12:54 م

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصـادرات المصرية إلى العراق ارتفعت لتسجل 816 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 690 مليـون دولار خلال عـام 2023 بنسبة ارتفاع قــدرها  18.3% وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من العراق  284 مليـون دولار خلال عام 2024  مقابل 182  مليون دولار خــلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها  56%.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق لتصل إلى  1.1 مليار دولار خلال عام  2024 مقابل 872 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها  26.1 %.

وأهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى العراق خلال عام 2024
1. خضراوات وفواكه  بقيمة 168.8 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية  بقيمة 146.7 مليون دولار.
3. زيوت عطرية بقيمة 72.2  مليون دولار.
4. أثاث ومنشأت جاهزة الصنع  بقيمة 46.8 مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من العراق خلال عام 2024
1. وقود وزيوت معدنية  بقيمة 277.4 مليون دولار.
2. مجموعات سعلية أخري بقيمة 6.9 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 211.8 مليون دولار خلال العام المالي  2023 /2024 مقـابل 99.3 مليـون دولار خــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات العراقيين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار  خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 909 ألف دولار خلال العام المالي  2022 / 2023  .


وسجلت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال عام  2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق 27.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 29 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجــل عدد سكــان مصر 107.6 مليـون نسمـة خلال مايو 2025، بينمـــا سجل عــدد سكان العراق 46.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عدد المصريين المتواجديـن بجمهورية العراق طبقــاً لتقـديـرات البعثة 1500 مصري حتى نهاية عام 2023 .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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