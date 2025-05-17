شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ31.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالسبت، 17 مايو 2025 12:16 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 31.625 دينار مقارنة بـ31.800 دينار أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 31.625 دينار
عيار 22 سجل 29.000 دينار
عيار 21 سجل 27.675 دينار
عيار 18 سجل 23.725 دينار
عيار 14 سجل 18.450 دينار
عيار 12 سجل 15.825 دينار الاونصة984.000 دينار
الجنيه الذهب221.450 دينار
الأونصة بالدولار3201.13 دولار
وانخفضت أسعار الذهب امس الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.
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