شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ31.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 31.625 دينار مقارنة بـ31.800 دينار أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 31.625 دينار

عيار 22 سجل 29.000 دينار

عيار 21 سجل 27.675 دينار

عيار 18 سجل 23.725 دينار

عيار 14 سجل 18.450 دينار

عيار 12 سجل 15.825 دينار الاونصة984.000 دينار

الجنيه الذهب221.450 دينار

الأونصة بالدولار3201.13 دولار

وانخفضت أسعار الذهب امس الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.



