شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 18% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18%.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثـم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار ، ثم لبنان 763 مليون دولار ، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار .

وكانت أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2024

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار .

• خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليار دولار .

• الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 1.2 مليار دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 894 مليون دولار .

• حديد وصلب بقيمة 805 مليون دولار .

• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 781 مليون دولار .

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 765 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 14.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14 % .

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم الكويت 947 مليون دولار، ثم سلطنة ٌعُمان 664 مليون دولار، ثم البحرين 584 مليون دولار، ثم السودان 292.4 مليون دولار ، ثم العراق 284 مليون دولار ، ثم الأردن 255.8 مليون دولار ، ثم لبنان 238 مليون دولار .

وأهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2024

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.5 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليار دولار .

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 759 مليون دولار .

• خامات معادن بقيمة 581 مليون دولار .

• ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 460 مليون دولار .

• حديد وصلب بقيمة 449 مليون دولار .

• منتجات كيماوية بقيمة 313 مليون دولار .

• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 309 مليون دولار .

كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والدول اعربية ليصل إلى 30.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16%.

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 41.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

واحتلت الامارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار يليها السعودية 775.5 مليون دولار ثم قطر 618.5 مليون دولار ثم الكويت 547.7 مليون دولار ثم البحرين 305.9 مليون دولار ، ثم المغرب 151.4 مليون دولار، ثم لبنان 51.2 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليار دولار ، يليها الكويت 194.2 مليون دولار ، ثم السعودية 190 مليون دولار ، ثم قطر 171.5 مليون دولار ، ثم البحرين 66.9 مليون دولار ، ثم تونس 23.5 مليون دولار ، ثم المغرب 16 مليون دولار.

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 13.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 14.3 مليار دولار خلال عام 2022/2023 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 مليون دولار ثم الأردن 361.2 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر 68.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم الأردن 4.6 مليون دولار ثم سلطنة عُمان 4 مليون دولار ثم لبنان 3.5 مليون دولار .وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2023 .