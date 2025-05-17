شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم السبت 17-5-2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر الدولار اليوم السبت 17-5-2025 والذي يسجل استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم وفقا لأخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي عند 50.32 جنيه للشراء 50.45 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلي عند 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع.

وخلال تعاملات بنك القاهرة، سجل سعر الدولار اليوم سجل 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.