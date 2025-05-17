شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم.. "شعبة الدواجن" تنفى شائعات نفوق 30% من الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 17 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر الدواجن البيضاء داخل المزارع 89 جنيهًا للكيلو، بتنفيذ فعلي عند 88 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن الساسو 88 جنيهًا للكيلو، بتنفيذ فعلي 87 جنيهًا. كما استقر سعر الكتكوت الأبيض عند 28 جنيهًا، والساسو عند 17 جنيهًا، بينما سجلت الأمهات البيضاء 62 جنيهًا للكيلو.

في هذا السياق، نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ما تردد مؤخرًا من مزاعم حول نفوق 30% من إنتاج الدواجن في مصر، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة في السوق المحلي.

وأشار السيد، إلى أن قطاع الدواجن يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانتظام في مختلف المحافظات، دون وجود أي مؤشرات على أزمات أو نقص في المعروض، لافتًا إلى توفر الأعلاف في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وهو ما يساهم في دعم الإنتاج واستمراره بشكل طبيعي.

وأوضح أن استقرار الأسعار في المزارع يعكس التوازن الفعلي بين العرض والطلب، قائلاً: "لو كانت هناك نسبة نفوق مرتفعة كما يشاع، لكنا شهدنا زيادات ملحوظة في الأسعار نتيجة نقص المعروض، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع."

واختتم رئيس الشعبة حديثه بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الجهات المعنية وشعبة الدواجن تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء.