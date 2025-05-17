شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين شركة مياه الجيزة و"هندسة عين شمس" لتعزيز سبل البحث والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

وقَّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عمرو عبد السلام، عميد الكلية، بروتوكول تعاون ثنائى مشترك فى إطار تعزيز سبل التطوير والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، والدكتورة هدى سوسة، مدير مركز تميز بحوث المياه ورئيس قسم الري والهيدروليكا.

وشهد الحضور الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالبدء في تنفيذ مراحل مشروع CIRQUA من برنامج بريما للاتحاد الأوروبي تحت عنوان "نهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة استخدام المياه والتربة المستدامة" لاستخدام التقنيات الحيوية الجديدة والمبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحى تكاملاً مع منظومة الذكاء الاصطناعي وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية 2030 والاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر 2050، لتنفيذ خطة الدولة للاستفادة الحقيقية من الأبحاث العلمية والتطوير المستمر لرفع كفاءة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواكبة الشركة للتطوير المستمر بمجالات الريادة والإبداع للربط بين آليات ومخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا بما يساير إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تعزيز التعاون مع الجهات البحثية بما يعود بزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتجويد الخدمات المقدمة، وتحويل المعارف لحلول فنية بصورة استثمارية لمخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة.

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للأبحاث الجديدة والعمل المستمر علي تطوير منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي وحث الجهات التابعة للوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المراكز البحثية بالجامعات المصرية.