شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 17-5-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم السبت 17-5-2025 استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.32 جنيه للشراء و50.45 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت فى البنك الأهلي عند 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه البيع، وفى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه البيع.

وخلال تعاملات بنك القاهرة، سجل سعر الدولار اليوم 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.