شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 4515 جنيهًا دون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت بيانات سوق الذهب في مصر، اليوم السبت 17 مايو 2025، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – بلغ نحو 4515 جنيهًا دون إضافة المصنعية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات السوق بنهاية تعاملات اليوم.

وتأتي هذه الأسعار وسط حالة من التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب محليًا، نتيجة لتغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس، إلى جانب تأثر السوق بتحركات الدولار وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

وتشير التقديرات إلى أن الأسواق تترقب خلال الفترة المقبلة اتجاهات جديدة للأسعار، في ظل استمرار صدور بيانات اقتصادية من كبرى الدول، والتي تلقي بظلالها على تحركات المستثمرين وأسعار الذهب عالميًا.

وجاءت الأسعار في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.