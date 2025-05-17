شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ371.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 371.75 ريال

عيار 22 سجل 340.75 ريال

عيار 21 سجل 325.25 ريال

عيار 18 سجل 278.75 ريال

عيار 14 سجل 216.75 ريال

عيار 12 سجل 185.75 ريال

الاونصة 11562.50 ريال

الجنيه الذهب 2602.25 ريال

الأونصة بالدولار 3176.52 دولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2% من تعاملات يوم أمس الجمعة، وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام، إلى جانب التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.