شكرا لقرائتكم خبر عن 72 % نسب إشغال الفنادق بالجونة.. والغرف "كومبليت" خلال عيد الفطر والفصح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شركة أوراسكوم للتنمية مصر-المطور الرئيسي لمدينة الجونة- عن ارتفاع معدل الإشغال لفنادق الجونة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى نسبة 72% مقابل نسبة 62% خلال الربع المماثل من العام الماضي، ومثل الأجانب نسبة 86% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق 100% خلال عطلتي عيد الفطر والفصح، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة بنسبة 54% ليصل إلى 5159 جنيهًا لليلة الواحدة.

وجاء الارتفاع في نسب الإشغال في فنادق الجونة، مدفوعًا بالعلاقة القوية مع مشغلي الرحلات الأوروبية، مما أتاح لها النمو في الأرباح التشغيلية والمالية على الرغم من الأحداث الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتأثير الموسمي الناجم عن شهر رمضان.

وحققت إيرادات فنادق أوراسكوم في الجونة 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 689.5 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 67.9%، فيما حققت المبيعات العقارية في الجونة تراجعًا لتصل إلى 3 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 26.2%، مقارنة بـ4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ويرجع ذلك إلى قلة إطلاق طروحات جديدة، وزاد متوسط أسعار البيع ليصل إلى 279.416 ألف جنيه للمتر مربع بنسبة نمو سنوي 56%.

في المقابل انخفضت أعداد الفنادق العاملة في طابا هايتس إلى فندق واحد من بين 6 فنادق مملوكة لأوراسكوم في المدينة، على الرغم من ذلك ارتفعت إجمالي الإيرادات إلى 28.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 161.1%، كما واصلت الشركة خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وتعود حركة السياحة.