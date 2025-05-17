شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تعلن سعر الذهب اليوم عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، آخر تطورات سعر الذهب اليوم، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا- 4515 جنيهًا بدون احتساب المصنعية في تعاملات السبت 17 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث لحركة السوق في نهاية تعاملات اليوم.

ذكرت الشعبة، أن الأسعار تشهد حالة من التذبذب في ضوء التغيرات المستمرة في السعر العالمي لأونصة الذهب، مشيرة إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتطورات الأسواق الدولية وحركة الدولار.

وأكدت شعبة الذهب أن المتعاملين في السوق يتابعون عن كثب المستجدات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات النقدية والبيانات الاقتصادية الصادرة من الاقتصادات الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على تحركات أسعار الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.