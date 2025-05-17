شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ291.5 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات، استقرارا نسبيا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 383.25 درهم إماراتي، ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سعر 383.25 درهم

عيار 22 سعر 354.75 درهم

عيار 21 سعر 340.25 درهم

عيار 18 سعر 291.50 درهم

عيار 14 سعر 225.50 درهم

عيار 12 سعر193.50 درهم

الاونصة 11920.50 درهم

الجنيه الذهب 2722.00 درهم

الأونصة بالدولار3181.61 دولار



وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.