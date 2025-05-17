شكرا لقرائتكم خبر عن موبكو: تشغيل مشروع الأمونيا الخضراء نهاية النصف الأول من عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إنه من المخطط بدء تشغيل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا، في نهاية النصف الأول من عام 2028، باستخدام تسهيلات الإنتاج بمصانع الأمونيا، وذلك بغرض التصدير بعد تلبية احتياجات السوق.

ومن المقرر إنشاء مشروع الأمونيا الخضراء في محافظة دمياط باستخدام تسهيلات شركة موبكو بتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار، وسيضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بالإضافة إلى محلل كهربي للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربي باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء التي ستستخدم كوقود نظيف.

أضافت شركة موبكو، أن هناك مشروعًا جديدًا لاستغلال أكثر من 150 ألف طن سنويًا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مداخن الشركة، وذلك بإنشاء وحدة لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون للتوافق مع متطلبات السوق الأوروبي، خاصة وأنه سيتم تطبيق الغرامات الكربونية على القطاعات الصناعية كثيفة الطاقة مثل الأسمدة والأسمنت بداية من عام 2026 غير المتوفقة مع الاشتراطات الأوروبية، كما يهدف المشروع لزيادة إنتاج الأمونيا واليوريا بنفس الكميات الموردة من الغاز الطبيعي، وذلك برفع كفاءة المعدات والاستغلال الأمثل للطاقة.



وحققت شركة موبكو، مبيعات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 95% من الخطة المستهدفة، واستحوذت مبيعات التصدير على نسبة 78.5% من إجمالي المبيعات وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري.