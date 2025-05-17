شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر مع توقف التداول عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا اليوم السبت، إذ ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4515 جنيهًا، ويعود هذا الثبات إلى تذبذب الأسعار العالمية للأونصة، المتأثرة بتقلبات سعر الدولار وحالة القلق في الأسواق العالمية بشأن التوقعات الاقتصادية، وتراقب الأسواق المحلية عن كثب التطورات الاقتصادية الدولية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.