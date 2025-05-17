شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للأدوية: تحصيل 8.8 مليون جنيه من مديونية الشركة المتحدة للصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها اتفقت على جدولة سداد مديونيات الشركة المتحدة للصيادلة البالغ قيمتها 28.8 مليون جنيه خلال 6 شهور خلال الفترة من مارس إلى أغسطس عام 2025، وتم سداد الدفعتين الأولى والثانية من جدولة سداد المديونيات بقيمة 3.775 مليون جنيه في مارس، ومبلغ 5 ملايين جنيه في أبريل.

جاء ذلك ردًا على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، والذي تضمن ملاحظة بأن رصيد العميل الشركة المتحدة مدين بنحو 28.8 مليون جنيه، وقد تم الاتفاق مع جهاز الكسب غير المشروع على جدولة الرصيد المدين.

وبررت الشركة العربية للأدوية، سبب اللجوء إلى الاقتراض والسحب المكشوف، نظرًا للأعباء المالية الكبيرة على الشركة نتيجة أعمال التطوير الشاملة لمصانعها لتطابق متطلبات التصنيع الجيد، مضيفة أنه جاري العمل على تنشيط التحصيل لمجابهة تلك الأعباء.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم تغطية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والبالغة 63 مليون جنيه للتدفقات من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية البالغة نحو 222 مليون جنيه، بنسبة 28%، نظرًا لزيادة الفوائد المدينة الناتجة عن السحب على المكشوف وفوائد وأقساط القروض طويلة الأجل.

ذكرت الشركة العربية للأدوية، أنها نبهت القطاع التجاري بوضع خطة للعمل على سرعة التصرف الاقتصادي لهذه المستحضرات، والعمل على تنشيط المبيعات قبل انتهاء صلاحيتها، كما استبعدت قيمة أصناف قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وكذلك المستحضرات بطيئة الحركة بنسب التخفيض الملائمة لتواريخ الصلاحية، وتخفيض قيمة المخزون بالفرق بين سعر بيع المصنع والتكلفة الصناعية للأصناف المخسرة، والإجراءات المطلوبة لفك التحريز بالنسبة للأصناف المحرزة، بموجب قيد مالي دون إجراء تعديل على أرصدة أو قيمة وحدات المخزون لضمان أحكام الرقابة على وحدات المخزون.

جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة العربية للأدوية، بسرعة التصرف الاقتصادي لمستحضرات ORIPLEX، AMIGRIAIN، بكلزون فورت اسبري، والعمل على تنشيط المبيعات منها قبل انتهاء صلاحيتها وإحكام الرقابة على مطابقة المخزن خاصة الأصناف المحرزة، وذلك بعدما تضمن تكلفة مخزون الإنتاج التام نحو 95 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2024.

أشارت الشركة العربية للأدوية، إلى أنه جاري دراسة إمكانية الاستفادة من خطي الأشربة والتانكات الخاصة بهما، قبل عرضهم للبيع للشركات الشقيقة أو طرحهم للبيع في مزايدة، وكذلك جاري دراسة الاستفادة من الأصول المتوقفة في ضوء تطوير قسم الأشربة وخطط تطوير باقي الأقسام انتاجية، وسيتم اتخاذ القرار المناسبة في ضوء تلك الدراسة، علاوة على تشكيل لجنة لفحص الأصول غير المستغلة بمخزن الشرابية والتصرف الاقتصادي فيها.

جاء ذلك بعد تضمن حساب الأصول الثابتة للشركة العربية للأدوية، أصولًا غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها 13.3 مليون جنيه، منها 3.4 مليون جنيه يمثل أصول غير مستغلة محتفظ بها بغرض البيع ومهلكة دفتريًا بالكامل، ونحو 9.9 مليون جنيه يمثل قيمة أرصدة متوقفة لتطوير قسم الأشربة مهلكة دفتريًا.