شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ335.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 383.25 ريال

عيار 22 سجل 351.25 ريال

عيار 21 سجل 335.25 ريال

عيار 18 سجل 287.50 ريال

عيار 14 سجل 223.50 ريال

عيار 12 سجل 191.50 ريال

الاونصة 11919.75 ريال

الجنيه الذهب 2682.50 ريال

الأونصة بالدولار 3181.61 دولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2% خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الجمعة، وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام، إلى جانب التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.



انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3172 دولارًا للأونصة. وقد فقد المعدن الثمين أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2024.