شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى الأسبوع الثالث من مايو أبرزها عمومية الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لأربع شركات، تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، لمناقشة البنود المذكورة، إضافة إلى الموافقة على محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 يونيو عام 2024، والخاص بتمويل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمساهم الرئيسي بالشركة من حسابه الشخصي ومحضر مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر عام 2024، والخاص بعد المشاركة في زيادة رأسمال شركة سلتي للاستثمار.

ويوم الثلاثاء 20 مايو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، باعتماد المركز المالي في 31 ديسمبر عام 2024، وحساب التصفية عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ، وتقرير مراقب الحسابات ورد الشركة عليه، وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، لمناقشة البنود المذكورة، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة بين كل من كونكريت فاشون جروب وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بحد أقصى 2 مليون دولار، وكل من الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، والشركة السويسرية للملابس القطنية بحد أقصى مليون دولار، كما تنظر الجمعية تعديل المادتين (24،31) من التظام الأساسي للشركة.

ويوم الأربعاء 21 مايو، تنظر الدعوى رقم 61 لسنة 18 قضائية، المقامة ضد الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة، لوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، إذ يساهم فيها المال العام بنسبة 20% تقريبًا، ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026، ومراقب الحسابات ورد الشركة عليه، وتقرير متابعة وتقويم الأداء ورد الشركة عليه، واعتماد لائحة شئون العاملين.