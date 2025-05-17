شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات بورصة وول ستريت مساء الجمعة، ارتفاعها لتغلق على مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الأوضاع التجارية.وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا بمقدار (41.54) نقطة، أو ما يعادل (0.70%)، ليصل إلى (5958.47) نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار (96.57) نقطة، أو (0.51%)، مسجلًا (19208.89) نقاط.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (328.03) نقطة، أو بنسبة (0.78%)، ليغلق عند (42650.78) نقطة.