الاقتصاد

صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات بورصة وول ستريت مساء الجمعة، ارتفاعها لتغلق على مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الأوضاع التجارية.
وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا بمقدار (41.54) نقطة، أو ما يعادل (0.70%)، ليصل إلى (5958.47) نقطة.
البورصة الأمريكية (أرشيفية)

الأسهم الأمريكية

وصعد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار (96.57) نقطة، أو (0.51%)، مسجلًا (19208.89) نقاط.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (328.03) نقطة، أو بنسبة (0.78%)، ليغلق عند (42650.78) نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - مشاع إبداعي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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