شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4515 جنيهًا اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 17 مايو 2025 03:00 ص
وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:
عيار 24: 5160 جنيهًا
عيار 21: 4515 جنيهًا
عيار 18: 3870 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا
وتتابع الأسواق المحلية عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى، والتي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.
وكان سعر أونصة الذهب العالمي قد سجل انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.
يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.
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