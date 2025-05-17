شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 4515 جنيهًا اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 17 مايو 2025، إذ ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر رواجًا بين الأعيرة المختلفة – عند مستوى 4515 جنيهًا دون احتساب المصنعية، بحسب آخر تحديثات السوق.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تذبذب الأسعار العالمية لأونصة الذهب، التي تواصل تحركاتها ما بين صعود وهبوط نتيجة تأثير عدة عوامل أبرزها تغيرات سعر صرف الدولار، وحالة القلق في الأسواق العالمية بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتتابع الأسواق المحلية عن كثب تطورات المشهد الاقتصادي الدولي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى، والتي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.



وكان سعر أونصة الذهب العالمي قد سجل انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.