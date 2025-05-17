شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 9 شركات بالبورصة ترتفع بأكثر من 10% خلال ثانى أسبوع فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 9 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال أول أسبوع في شهر مايو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:



1- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 10.10% ليصل إلى مستوى 9.480 جنيه.

2- مطاحن شرق الدلتا بنسبة 10.33% ليصل إلى مستوى 267.7 جنيه.

3- بي انفستمنتس القابضة بنسبة 10.7% ليصل إلى مستوى 27.010 جنيه.

4- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 13.58% ليصل إلى مستوى 1.840 جنيه.

5- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بنسبة 13.89% ليصل إلى مستوى 1.230 جنيه.

6- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 13.95% ليصل إلى مستوى 40.520 جنيه.

7- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 17.08% ليصل إلى مستوى 211.510 جنيه.

8- النصر للأعمال المدنية بنسبة 17.18% ليصل إلى مستوى 5.320 جنيه.

9- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 19.93% ليصل إلى مستوى 1.035 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9417.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 12775.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 39764.40 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 12458.72 نقطة.