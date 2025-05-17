شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 17مايو 2025..الجنيه الذهب بـ36120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 17 مايو 2025 02:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5160 جنيهًا
عيار 21: 4515 جنيهًا
عيار 18: 3870 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا
تراجعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام، إلى جانب التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3172 دولارًا للأونصة، وفقد المعدن الثمين أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، أما العقود الآجلة للذهب الأمريكي فقد هبطت بنسبة 1.6% لتسجل 3174 دولارًا.
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