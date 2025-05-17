شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالسبت، 17 مايو 2025 02:00 ص
شهد سعر الدولار الأمريكي تطورا ملحوظا خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة أمام الجنيه المصري اليوم السبت 17 مايو 2025 بالبنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.10جنيه للشراء 50.11جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
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