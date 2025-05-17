شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار الأمريكي تطورا ملحوظا خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة أمام الجنيه المصري اليوم السبت 17 مايو 2025 بالبنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.10جنيه للشراء 50.11جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.