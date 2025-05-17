شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 80% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.6%، وفي المركز الرابع تأتي شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.825 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.798 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8.3%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه بنسبة 6.7%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.184 مليار جنيه، و1.119 مليار جنيه، بنسبة 3.5%، 3.3%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9417.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 12775.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 39764.40 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 12458.72 نقطة.