شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث صباحى فى سعر الذهب اليوم عيار 21 ليسجل 4515 جنيهًا بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولاً في السوق المحلي – سجل 4515 جنيهًا بدون احتساب المصنعية في تعاملات السبت 17 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث لحركة السوق في نهاية تعاملات اليوم.

وأوضحت الشعبة، أن الأسعار تشهد حالة من التذبذب في ضوء التغيرات المستمرة في السعر العالمي لأونصة الذهب، مشيرة إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بتطورات الأسواق الدولية وحركة الدولار.

وأكدت شعبة الذهب أن المتعاملين في السوق يتابعون عن كثب المستجدات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات النقدية والبيانات الاقتصادية الصادرة من الاقتصادات الكبرى، لما لها من تأثير مباشر على تحركات أسعار الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.



واجهت أسعار الذهب ضغوط بيع شديدة هذا الأسبوع بسبب تهدئة التوتر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا على بعضهما البعض في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يمثل تهدئةً في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق جولد بيليون.