شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 16 مايو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3010 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، إذ تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

عيار 14 بدون مصنعية بـ3010 جنيهات

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.