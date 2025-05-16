شكرا لقرائتكم خبر عن فى المساء.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في المساء ووفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

55.98 جنيه للشراء.

56.37 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

66.44 جنيه للشراء.

66.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

162.29 جنيه للشراء.

163.36 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.31 جنيه للشراء.

13.38 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.63 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.72 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.



