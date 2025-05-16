شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025..عيار 21 بدون مصنعية بـ4515 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل عام، إلى جانب التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ضعف الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.



انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 3172 دولارًا للأونصة، وفقد المعدن الثمين أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، أما العقود الآجلة للذهب الأمريكي فقد هبطت بنسبة 1.6% لتسجل 3174 دولارًا.