شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية وعيار 21 يستقر عند 4515 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

من جديد انخفض سعر الذهب العالمي، خلال تداولات اليوم الجمعة، في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية العالمية الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 1.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3196 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الجلسة عند المستوى 3241 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3199 دولار للأونصة.

يتجه الذهب إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 3.8% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ستة أشهر، في الوقت الذي قلص فيه الدولار مكاسيه الأسبوعية بسبب البيانات الأخيرة التي قللت من الطلب على الذهب.



واجهت أسعار الذهب ضغوط بيع شديدة هذا الأسبوع بسبب تهدئة التوتر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا على بعضهما البعض في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يمثل تهدئةً في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفق جولد بيليون.

أثار الاتفاق توقعات الأسواق في مزيد من التهدئة بالإضافة إلى عقد المزيد من الصفقات التجارية الأمريكية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع حاد في الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب.



يوم أمس شهد الذهب تذبذب حاد فقد انخفض وسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهر عند 3120 دولار للأونصة وذلك قبل أن يعود إلى الارتفاع ليغلق مرتفعاً بنسبة 2%ؤ تقريباً.، ليحاول الذهب حالياً تحديد موقفه من المستوى الهام 3200 دولار للأونصة وهل سيغلق تداولات الأسبوع أعلى أم أسفل هذا المستوى.

الجدير بالذكر أن انخفاضات أسعار الذهب لا تزال تجذب المشترين، مما يدل على أن المعدن النفيس لا يزال يجد طلب في الأسواق في حين لا تزال توقعات النمو والتضخم العالمية تبدو غامضة.



انخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين بشكل غير متوقع في أبريل وتباطأ نمو مبيعات التجزئة وفقًا للبيانات. وأظهر تقرير أن أسعار المستهلك ارتفعت بأقل من المتوقع الشهر الماضي.



بالإضافة إلى هذا صرح يوم الخميس مايكل بار محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاقتصاد الأمريكي يسير على قدم وساق مع توجه التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، لكن السياسات التجارية تسببت في التأثير على التوقعات.



أعلن البنك المركزي الصيني عن استمرار مشترياته الشهرية من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، ليضيف 2.2 طن إلى احتياطيات الذهب لتصل الآن إلى 2295 طن أي ما يعادل 6.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية.



من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات نقدية بمقدار 6.8 مليار دولار أمريكي أي ما يساوي 65 طن من الذهب لتسجل الصناديق الصينية بذلك أقوى أداء شهري لها على الإطلاق.