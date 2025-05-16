شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يعلق على زيارة ترامب لدول الخليج: لجذب الصفقات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي، إن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من دول الخليج العربي تعكس اهتمام الولايات المتحدة بزيادة الفرص الاستثمارية والتجارية، مضيفًا أن الغرض من الزيارة لا يقتصر على تعزيز التجارة فحسب، بل يمتد ليشمل مج في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والتعدين، والبنية الأساسية والبرنامج النووي السلمي، والتصنيع العسكري.

وأشار "محيي الدين"، في تصريحات صحفية، إلى الدور الذي تقوم به دول الخليج في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتدخلها الإيجابي في الصراع الروسي الأوكراني، وجهودها لتهدئة الأوضاع بين الهند وباكستان، ومساعيها لتحقيق السلام في فلسطين، مضيفًا أن دول الخليج تسعى كذلك لتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في الاقتصاد العالمي مثل الصين ودول الآسيان في ظل التحولات في النظام الاقتصادي العالمي ونهاية حقبة النظام الذي كان قائمًا منذ الحرب العالمية الثانية، وظهور بوادر لتشكل خطوط جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية الدولية والإقليمية.

ووصف محيي الدين الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بأنه "هدنة اقتصادية" مؤقتة وتخضع للاختبار، موضحًا أن التأثيرات السلبية للحرب التجارية بين البلدين مثل زيادة التضخم، وتراجع النمو، وتهديد سلاسل الإمداد لها هي تأثيرات ممتدة لن تؤثر فيها الهدنة المؤقتة بالإيجاب.

وأشار إلى وجود مراجعة للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع التوصل إلى اتفاق جديد على قواعد جديدة خلال الفترة القادمة مع الاستفادة من التجارب السابقة بين الطرفين، مؤكدًا صعوبة تحديد الرابح الأكبر من التخفيف المؤقت للرسوم بين الولايات المتحدة والصين حيث أن الحرب التجارية بين الجانبين أثرت على كلا الاقتصادين بالسلب بسبب حجم علاقتهما التجارية الكبيرة.

وشدد محيي الدين، في هذا الصدد، على أن الحرب التجارية والتغيرات التي تشهدها الأسواق وأسعار الصرف تضع البنوك المركزية في حالة من الحذر المستمر، كما تفرض على المستثمرين متابعة التطورات والمستجدات اليومية لوضع الاقتصاد العالمي.