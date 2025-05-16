الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025..عيار 18 بدون مصنعية بـ3870 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025..عيار 18 بدون مصنعية بـ3870 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025..عيار 18 بدون مصنعية بـ3870 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 16 مايو 2025 06:06 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وتبقى أعين المتعاملين معلقة بتحركات السوق العالمي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي قد تدفع الذهب للعودة إلى الارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements