شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025..عيار 18 بدون مصنعية بـ3870 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وتبقى أعين المتعاملين معلقة بتحركات السوق العالمي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي قد تدفع الذهب للعودة إلى الارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.