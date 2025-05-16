شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إنجاز محطة الضبعة النووية وفق المعدل الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 16-5-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة الكهرباء، أن معدلات الإنجاز بمحطة الضبعة النووية، تسير وفقا للمخطط الزمني، ومناقشة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من القرارات المهمة التي تسهم في دفع العمل السياحي وتحسين أداء شركات السياحة وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.

وزير الكهرباء يجتمع بالنائب الأول لـ"روسآتوم" لمتابعة تنفيذ مشروع الضبعة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم " ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة والوفد المرافق له.

تطرق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز فى المشروع القومى وتطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، هندسيا، فنيا، وإداريا وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل والجداول الزمنية المحددة، فى ضوء خطة الدولة وبرنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة.

وأكد الجانبان أن معدلات الإنجاز تسير وفقا للمخطط الزمني، وتم الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووي لتوليد الكهرباء، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصرى والروسي لإنجاز المشروع الذى يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.

شركات السياحة: تحركات مهمة لدفع العمل السياحى وزيادة عدد الشركات المستجلبة

ناقشت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من القرارات المهمة التي تسهم في دفع العمل السياحي وتحسين أداء شركات السياحة وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة المستجلبة تحقيقا لصالح الاقتصاد القومي.

تضمنت المناقشات فتح باب اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان النوعية بالغرفة، وزيادة مخصصات التدريب بالموازنة التقديرية، واستحداث برامج تدريبية جديدة تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق أكبر فائدة للشركات السياحية.

شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتى الشراء الموحد والدواء

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، اجتماعا الإثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر على سوق المستلزمات الطبية المصرية وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب صادرات القطاع.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل، قال محمد إسماعيل عبده، إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا إلى أن الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لايجاد حلول لتلك المشكلات.