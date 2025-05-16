شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 2.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 2.8%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.4%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.5%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.5%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9417.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 12775.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 39764.40 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 12458.72 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.304 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 420.4 مليار جنيه إلى 416.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.