شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ فى أسعار الذهب بمصر.. والجرام يفقد 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، حيث خسر الجرام نحو 50 جنيهًا مقارنة بمستويات افتتاح السوق، وذلك بالتزامن مع تقلبات مستمرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وجاءت الأسعار في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا

عيار 21: 4515 جنيهًا

عيار 18: 3870 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا



ويأتي هذا التراجع في ظل اضطراب مستمر بأسواق الذهب العالمية، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أعادت إلى الواجهة مخاوف تباطؤ النمو، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، وسط عمليات جني أرباح ساهمت في الضغط على الأسعار.

في الوقت نفسه، تبقى أعين المتعاملين معلقة بتحركات السوق العالمي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والتي قد تدفع الذهب للعودة إلى الارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.