الاقتصاد

"المصرية للاتصالات" تكشف أسباب تأسيس شركة فى الإمارات

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"المصرية للاتصالات" تكشف أسباب تأسيس شركة فى الإمارات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الجمعة، 16 مايو 2025 04:51 م

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن تأسيس شركة باسم TE infraco Limited ذات مسؤولية محدودة بالإمارات برأسمال قدره 500 ألف دولار، غرضها الأساسي هو إنشاء هيكل استثماري يخدم بعض أنشطة الشركة القائمة وأغراض استثمارية أخرى، وفق بيان الشركة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2025، وحققت الشركة إيرادات بلغت 24.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%، بفضل النمو الكبير في إيرادات قطاع التجزئة والذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات بما يمثل نسبة 56% من إجمالي نمو الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة، حقق صافي الربح بعد الضرائب بلغ 5.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهامش ربح قدره 21%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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