انهيار مفاجئ لأسعار الذهب.. الجرام يخسر 53 جنيهًا في ضربة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا حادًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد الجرام الواحد نحو 53 جنيهًا مقارنة بأسعاره في بداية اليوم، متأثرًا بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، وسط توقعات باستمرار التذبذب في ظل الاضطرابات بأسواق المال الدولية.



انخفاض جماعي في الأعيرة المحلية

وسجل الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – سعرًا قدره 4535 جنيهًا للجرام، بعد أن تجاوز حاجز الـ4580 جنيهًا في الساعات الأولى من التداول.

كما تراجع عيار 18 ليسجل 3887 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3023 جنيهًا للجرام.

أما عيار 24، الأعلى نقاءً، فقد هبط إلى 5182 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب يتراجع والسبائك تتأثر

هبط أيضًا سعر الجنيه الذهب ليسجل 36280 جنيهًا، وهو ما يعادل قيمة الذهب الصافي لعيار 21 دون احتساب المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر.

كما شمل الهبوط أسعار السبائك الذهبية، حيث سجلت:

سبيكة 10 جرامات: 51820 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 259100 جنيه

أونصة الذهب (31.1 جرامًا): 161160 جنيهًا

تراجع عالمي بفعل قوة الدولار وتغيرات الفائدة

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب الانخفاض، حيث هبطت بنسبة 0.89% لتسجل الأوقية حوالي 3211 دولارًا، في ظل ضغوط ارتفاع الدولار وتغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على الذهب.

ويُتوقع أن تشهد أسعار الذهب محليًا المزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية والتقلبات في السياسة النقدية الدولية.