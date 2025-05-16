شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتى الشراء الموحد والدواء والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، اجتماعا الإثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر على سوق المستلزمات الطبية المصرية وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب صادرات القطاع.

قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.

أضاف أن وفد من مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التقي مؤخرا بالدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، حيث ناقشنا معه هذه المشكلة وبعض المشكلات التي أبلغنا بها من الشركات والمصانع أعضاء الشعبة، لافتا إلى أن اجتماع الإثنين المقبل سيناقش نتائج هذا اللقاء، بجانب التعرف على مقترحات أعضاء العامة للمستلزمات الطبية من الشركات والمصانع لحل المشكلات التي تواجههم في التعامل مع هيئة الشراء الموحد.

أكد محمد إسماعيل عبده، ان الشعبة وأعضائها يدركون جيدا الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد ودورها الهام والحيوي وأيضا وزارة المالية التي لا تتواني عن تعزيز مخصصات هيئة الشراء الموحد بالموازنة العامة، لمساعدتها في توفير جميع احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي وغيرها لكننا نأمل في دعم ومساندة هيئة الشراء الموحد للشركات الموردة من خلال صرف جزء من مستحقاتها حتى تستطيع أن تفي باحتياجات مصانعها لاستمرار الانتاج والتشغيل، تنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير كامل احتياجات القطاع الصحي .

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل، قال محمد إسماعيل عبده، إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا إلى أن الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لايجاد حلول لتلك المشكلات.