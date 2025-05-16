الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 16-5-2025 بالبنك المركزى 13.63 جنيه

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  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 16-5-2025 بالبنك المركزى 13.63 جنيه 1/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 16-5-2025 بالبنك المركزى 13.63 جنيه 2/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 16-5-2025 بالبنك المركزى 13.63 جنيه 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 16 مايو 2025 03:32 م

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 16-5-2025، ففي البنك الأهلي المصرى، أكبر البنوك الحكومية سجل سعر الدرهم 13.63 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 13.63 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.63 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.63 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.63 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.62 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.71 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.63 جنيه للشراء.

13.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.61 جنيه للشراء.

13.66 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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