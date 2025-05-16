شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 16-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.79جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.89جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.89جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.78جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.88 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.