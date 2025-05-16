شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر هبوط ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، حيث هبط سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات افتتاح السوق ، وسط تغيرات مستمرة في سعر أونصة الذهب عالمياً.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 5160 جنيها

عيار 21: 4515 جنيها

عيار 18: 3870 جنيها

الجنيه الذهب: 36120 جنيها



ويأتي هذا التغير في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد لكن عمليات جني الأرباح ساهمت في هبوط سعر الذهب



وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.