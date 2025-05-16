شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير فى سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر هبوط ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، حيث هبط سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات افتتاح السوق ، وسط تغيرات مستمرة في سعر أونصة الذهب عالمياً.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:
عيار 24: 5160 جنيها
عيار 21: 4515 جنيها
عيار 18: 3870 جنيها
الجنيه الذهب: 36120 جنيها
ويأتي هذا التغير في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد لكن عمليات جني الأرباح ساهمت في هبوط سعر الذهب
وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.
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