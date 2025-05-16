الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه

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سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الجمعة، 16 مايو 2025 02:54 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 16-5-2025، بالبنوك المصرية ، وفق تعاملات البنوك في ختام التعاملات أمس حيث سجل فى البنك 163.1 جنيه  للشراء و 164.4 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
  سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.1 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.4 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.2 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.3  جنيه للشراء.

164.4  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.1  جنيه للشراء.

164.4  جنيه للبيع.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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