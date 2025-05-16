شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "ابني" للتطوير العقارى تطلق أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر برؤية دكتور عبدالله كامل وإيمانه بأهمية وتطوير صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تغيير الخريطة الترفيهية والسياحية في صعيد مصر، أعلنت شركة ابني للتطوير العقاري عن تنفيذ أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية على أرض صعيد مصر، وتحديدًا بمدينة سوهاج الجديدة، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بمجالات الترفيه فى كل من بريطانيا والصين وإيطاليا ، وذلك فى اطار خطة ورؤية الشركة فى التنوع والتوسع بخدمات متفردة ومبتكرة بمجال الاستثمار والتطوير العقارى ، واستكمالا لدورها الريادى فى هذا المجال بصعيد مصر .

وقال الدكتور عبدالله كامل – رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة ان المدينة الترفيهية " ابنى لاند " و التى تسعى الشركة لتنفيذها تعتبر الاولى فى صعيد مصر وتضاهى كبرى المدن العالمية الترفيهية ، و تُقام على مساحة 63 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 100 لعبة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى مجموعة من الكافيهات والمحال التجارية التي توفر تجربة ممتعة للزوار لتكون وجهة متكاملة لجميع أفراد الأسرة، وتخدم أكثر من 38 مليون مواطن من مختلف محافظات الصعيد، مما يجعلها نقطة جذب إقليمية ومحورية في قطاع الترفيه والسياحة والاستثمار، فى هذه البقعة الواعدة من صعيد مصر.



واشار كامل الى ان تنفيذ هذا المشروع العملاق يأتى تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتطوير مدن الصعيد، وتعزيز البنية التحتية السياحية والترفيهية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في جنوب مصر، ليكون المشروع بوابة حقيقية لتنمية وتطوير الصعيد في مجالات السياحة والترفيه والعقار ، مؤكدا أن المدينة ستحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية المتاحة لأهالي الصعيد، وستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما ستوفر المدينة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف التخصصات.



واضاف محمد اسلام - الرئيس التنفيذى للشركة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير مدن الصعيد، وتعزيز التنمية المتكاملة في جنوب مصر، كما يمثل المشروع بوابة جديدة للاستثمار السياحي والترفيهي والعقاري في المنطقة ، والذى تعتبر شركة ابنى أحد أهم رواده والأكثر تنفيذا للمشروعات المبتكرة والمستدامة على أرضه ايمانا من الشركة بأهمية وجدوى الاستثمار فى صعيد مصر ، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل جزءًا من خطته الشركة الاستراتيجية لتنويع محفظتها الاستثمارية، عبر التوسع في مجالات جديدة مثل الترفيه والتسوق العائلي، إلى جانب مشروعاتها العقارية، بما يعزز من موقعها كلاعب رئيسي في التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.



واشار اسلام الى ان المدينة الترفيهية الجديدة تعد خطوة طموحة نحو تقديم تجربة ترفيهية بمواصفات عالمية لأهالي الصعيد، وتوفير فرص عمل متعددة، وجذب استثمارات محلية ودولية لدعم الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى انه سيتم خلال 6 أشهر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع ، ويلحقها افتتاح ابني لاند بالتعاون مع كبرى الأسماء العالمية في ايطاليا والصين وبريطانيا مثل ( Frego, Midpower, E park, Lark, Zamprela, Childwood) والتي ستكون منارة لصعيد مصر.

وأكد اللواء وجدي العايدي – مدير عام الشركة أن " ابني" للتطوير العقاري أنشئت عام ٢٠١٢ واستطاعت على مدار سنوات ترك بصمة مميزة من خلال مشروعاتها القوية في مجال العقارات بالقاهرة وصعيد مصر، وتساهم مشاريعها في بناء مستقبل أفضل مبني على دراسة شاملة لكل مشروع بدءا من اختيار التصميم المعماري والخدمات المبتكرة التي تناسب طبيعة كل مشروع بحيث تضيف أسلوب حياة أفضل وتقديم مفهوم جديد للتطوير العقاري بأعلى معدلات الجودة والرفاهية للعملاء.



وللشركة استراتيجية ورؤية ومبادئ خاصة مع عملاءها تعتمد على النزاهة والالتزام والمصداقية التي اكتسبتها الشركة على مدى سنوات طويلة من خلال خبراتها الواسعة في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة بخلاف نشاط الاستثمار والتطوير العقاري في كل من مجالات التعليم والرعاية الطبية الأمر الذى القى عاتقها اصرار أكبر على التطور وتعظيم حجم استثمارات الشركة بما يتماشى مع رؤية مميزة ومبتكرة واختيار عدد من المناطق والفرص الاستثمارية النادرة لتنوع محفظة استثماراتها في العديد من المناطق الحيوية بمصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة و النزهة الجديدة والتركيز على التوسع العمراني في المدن الواعدة بصعيد مصر لتكون من كبرى الشركات الرائدة التي تقدم مشروعات عمرانية متكاملة بسوهاج الجديدة .



ونفذت الشركة منذ انطلاقها أكثر من 22 مشروعًا متنوعًا ما بين مشاريع سكنية وادارية وتجارية وطبية وفندقية وترفيهية منهم ستة مشاريع قيد الأنشاء وتم إطلاق 5 مشاريع في 2024 فقط وتم تسليم اول مشروع سكني " جريني افينو "في مدينة سوهاج الجديدة في اكتوبر 2024 ويعقبها تسليم مشروعين اخرين في القاهرة مع خلال 2025.