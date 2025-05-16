شكرا لقرائتكم خبر عن 64.70 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة ، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 1%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا أو 0.26 % إلى 64.70 دولار لبرميل النفط ، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.29 % إلى 61.80 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وزادت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوترات التجارية بينهما لمدة 90 يومًا يقومان خلالها بخفض الرسوم الجمركية بشكل حاد.

وكانت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد أثارت مخاوف بسبب احتمال تأثيرها بشكل كبير على النمو العالمي والطلب على النفط.