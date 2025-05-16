الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 16مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ34.875 ريال

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سعر الذهب اليوم الجمعة 16مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ34.875 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 16 مايو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، وسجل عيار 24 سعر 39.850  ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
 

عيار 24 سجل 39.850 ريال

عيار 22 سجل 36.525 ريال

عيار 21 سجل 34.875 ريال

عيار 18 سجل 29.900 ريال

عيار 14 سجل 23.250 ريال

عيار 12 سجل 19.925 ريال

الاونصة 1239.600 ريال

الجنيه الذهب 278.975 ريال

الأونصة بالدولار 3219.89 دولار


انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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