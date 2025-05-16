شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ34.875 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 16 مايو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، انخفاضا طفيفا مقارنة بسعر أمس، وسجل عيار 24 سعر 39.850 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 39.850 ريال
عيار 22 سجل 36.525 ريال
عيار 21 سجل 34.875 ريال
عيار 18 سجل 29.900 ريال
عيار 14 سجل 23.250 ريال
عيار 12 سجل 19.925 ريال
الاونصة 1239.600 ريال
الجنيه الذهب 278.975 ريال
الأونصة بالدولار 3219.89 دولار
انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.
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