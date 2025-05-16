سعودي فود شو 2025 يختتم فعالياته ويكرّم روّاد الصناعة بجوائز التميز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معرض سعودي فود شو 2025 فعالياته التي انطلقت في الفترة (12 – 14) مايو الجاري برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومشاركة أكثر من (1,300) شركة من (100) دولة؛ لاستعراض مستقبل الصناعات الغذائية في المملكة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعلى هامش المعرض؛ وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عددًا من الاتفاقيات والعقود الصناعية واللوجستية بقيمة بلغت (350) مليون ريال، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الفعاليات كرَّم الرئيس التنفيذي لـ “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، العارضين المتميزين الذين قدموا إسهامات استثنائية في قطاع المنتجات الغذائية، وذلك من خلال جوائز سعودي فود شو للتميز، التي تضمنت (10) فئات للجائزة وهي أفضل منتج فاخر، وأفضل ابتكار للقهوة، وأفضل تغليف مبتكر، وأفضل ابتكار غذائي، وأفضل منتج سعودي، إضافة إلى أفضل منتج نباتي، وأفضل منتج للوجبات الخفيفة، وأفضل منتجات الألبان، وأفضل منتج للمشروبات، وأفضل منتج صحي.

وتأتي شراكة “مدن” الإستراتيجية لمعرض سعودي فود شو لعام 2025 هي الثالثة منذ إطلاقه في عام 2023م، وتعد امتدادًا لدعمها المستمر للصناعات الغذائية، والتوجهات الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بما يعزز مكانة المملكة في صناعة الأغذية والمشروبات على المستويين المحلي والدولي.

واستعرضت “مدن” خلال مشاركتها بجناح تفاعلي بالمعرض نحو (16) منتجًا للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت منتج الأراضي الصناعية المطورة في (39) مدينة صناعية، ومنتجات المصانع والوحدات الجاهزة متنوعة المساحات، إلى جانب المنتجات اللوجستية والاستثمارية والحلول التمويلية.

وتضم المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة في مختلف أنحاء المملكة (1,410) مصانع غذائية، موزعة على مساحة (12) مليون متر مربع؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية.

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