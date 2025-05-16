الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025

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سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات الأمس، وسط توتر في الأسواق العالمية نتيجة بعض البيانات الاقتصادية.


وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها


ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد.


وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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