شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات الأمس، وسط توتر في الأسواق العالمية نتيجة بعض البيانات الاقتصادية.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:
عيار 24: 5246 جنيها
عيار 21: 4590 جنيها
عيار 18: 3934 جنيها
الجنيه الذهب: 36720 جنيها
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد.
وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.
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