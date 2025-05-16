شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح التجارب الفنية.. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن تشغيل الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركات المحمول الأربعة، إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد نجاح التجارب الفنية لتشغيل الخدمة، مما يسهم في تقديم خدمات اتصالات متطورة لأول مرة في مصر، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الجيل الخامس الـ5G.

س- بداية ما هو الجيل الخامس 5G؟

ج- الجيل الخامس هو الجيل الأحدث من شبكات الاتصال اللاسلكية، ويُعد تطويرًا كبيرًا عن الجيل الرابع 4G، يتميز بسرعات إنترنت أعلى بكثير، وزمن استجابة أقل، وقدرة على توصيل عدد هائل من الأجهزة فى نفس الوقت.

س- وهل منحت الحكومة اتفاقيات الجيل الخامس لشركات المحمول؟

ج- نعم منحت الحكومة ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول لشركات المحمول الأربعة المصرية للاتصالات، وأورنچ مصر للاتصالات، وڤودافون مصر للاتصالات، وإي آند مصر بقيمة 675 مليون مع تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

س- وما هي أهمية تشغيل خدمات الجيل الخامس؟

ج- ينعكس إتاحة تقنيات الجيل الخامس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة.

كما تسهم تقنيات الجيل الخامس في تحقيق التحول الرقمي حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، علاوة على ذلك تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

حرص الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التقنيات الحديثة حيث تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول للشركات الأربع للمحمول ومن المقرر إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة مما يسهم فى تقديم خدمات اتصالات متطورة ويدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى بالإضافة إلى الاستفادة من هذه التقنيات فى تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، وتطوير المدن الصناعية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني.

س- بجانب تشغيل الجيل الخامس، هل هناك إجراءات أخرى لتطوير شبكات المحمول؟

ج- لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية، تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما تم ضخ استثمارات بلغت 150 مليار جنيه منذ 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، منها مد كابلات الألياف الضوئية.