شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدّد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 9 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 80.3134 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 28 كوبيكًا، ليبلغ 90.1011 روبلًا، بينما ظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 11.1143 روبلًا.