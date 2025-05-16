شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، في نهاية جلسة التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وهبط مؤشر "نيكي" القياسي المؤلف من (225) سهمًا (96.12) نقطة، أو (0.25%)، ليصل إلى (37659.39) نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا (5.16) نقاط، أو (0.19%)، ليصل إلى (2733.80) نقطة.