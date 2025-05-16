الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، في نهاية جلسة التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ببورصة طوكيو للأوراق المالية.
وهبط مؤشر "نيكي" القياسي المؤلف من (225) سهمًا (96.12) نقطة، أو (0.25%)، ليصل إلى (37659.39) نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.
وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا (5.16) نقاط، أو (0.19%)، ليصل إلى (2733.80) نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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