شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في الكويت..عيار 18 بـ23.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، انخفاضا طفيفا فى الأسعار، وسجل عيار 24 سعر 31.8 دينار مقارنة بـ32.325 دينار أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 31.800 دينار

عيار 22 سجل 29.150 دينار

عيار 21 سجل 27.825 دينار

عيار 18 سجل 23.850 دينار

عيار 14 سجل 18.550 دينار

عيار 12 سجل 15.900 دينار

الاونصة 989.250 دينار

الجنيه الذهب 222.625 دينار

الأونصة بالدولار3219.89 دولار

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.