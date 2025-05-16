شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في الكويت..عيار 18 بـ23.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 16 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت، انخفاضا طفيفا فى الأسعار، وسجل عيار 24 سعر 31.8 دينار مقارنة بـ32.325 دينار أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 31.800 دينار
عيار 22 سجل 29.150 دينار
عيار 21 سجل 27.825 دينار
عيار 18 سجل 23.850 دينار
عيار 14 سجل 18.550 دينار
عيار 12 سجل 15.900 دينار
الاونصة 989.250 دينار
الجنيه الذهب 222.625 دينار
الأونصة بالدولار3219.89 دولار
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، وسط ارتفاع في قيمة الدولار وتراجع المخاوف من الحرب التجارية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن.
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